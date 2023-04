Pro und Kontra Kirchenaustritt Warum ich nicht aus der Kirche austrete – und andere es auch nicht tun sollten

Dabei kann und will ich nicht verstecken, dass bei der katholischen Kirche so mancher mächtig Dreck am Stecken hat. Missbrauch, Vertuschung und Leben in Völle. Als Katholikin ist mir richtig peinlich, was einige der hohen Herren tun. Priester, die das Leben junger Menschen aufs Grausamste beeinflussten. Vorgesetzte, die wegschauen und vertuschen. Bischöfe, die lieber im Luxus leben, als sich um ihre Schäfchen in den Gemeinden zu kümmern – egal wie dringend sie dort gebraucht würden. Päpste, die Homosexualität als Sünde bezeichnen.