Rückkehr ins Saarland Nach 23 Jahren: Warum Dr. Schales überraschend Afrika verlassen hat

Beim Durchblättern sehen wir ein Foto von mir. Von 2004. Von meinem ersten Besuch in Simbabwe. Sofort schießen Erinnerungen durch meinen Kopf. Die Eindrücke waren so stark, dass sie heute noch so intensiv wie 2004 sind. Das tote Baby gleich an meinem ersten Tag im St.-Luke’s-Krankenhaus. Der flehende Blick des im Krankenbett liegenden Mannes, der nur noch Haut und Haare ist. Und der kurz nach meinem Besuch an den Folgen seiner Aids-Erkrankung stirbt. Der beißende Geruch in dem Krankenzimmer, verursacht durch die offene Wunde am Unterschenkel einer Frau. Dieser bestialische Geruch, den alle Mitpatienten im Krankenzimmer so klaglos ertragen – und der mir bei der Erinnerung daran sofort wieder durch die Nase schießt. Die Kinder, die schreiend neben unserem Auto herlaufen und panisch auf mich zeigen, weil sie noch nie in ihrem Leben einen Weißen gesehen haben. Die Menschen, denen es in dem diktatorisch geführten Simbabwe so schlecht geht. Die so arm sind. Die hungern, die aber ihren Maiskolben mit mir teilen wollen. Nicht weil sie sich was von mir erhoffen, sondern weil sie voller Herzlichkeit sind.