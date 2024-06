Überreste des Saar-Hochwassers bleiben liegen Keiner fühlt sich für Plastik-Müll an Saarufern zuständig

Das schöne Wetter der letzten Tage lädt dazu ein, die freie Zeit draußen zu verbringen. Der Saarbrücker Staden ist ein besonders beliebter Ort, der zum Spazieren und Verweilen in der Sonne einlädt. Bei den aktuellen Temperaturen könnte man so die erschreckenden Bilder des Hochwassers vor einigen Wochen glatt vergessen – wenn nicht der angespülte Müll am Ufer ins Auge stechen würde. Blaue Mülltüten und weiße Plastikfetzen ragen von den Sträuchern ins Wasser, Müll treibt auf der Wasseroberfläche. Die Sträucher am Ufer sind an vielen Stellen übersät mit Plastik, das sich fest um die einzelnen Äste gewickelt hat. Ein hässliches Bild.