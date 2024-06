600 Menschen unter 65 in Saar-Altenheimen Pflege junger Menschen im Saarland bleibt problematisch – warum es nur langsam vorangeht

Das Problem ist bekannt, der Weg zur Lösung jedoch scheint lang. Der Pflegebeauftragte des Saarlandes, Jürgen Bender, und der frühere Behindertenbeauftragte, Daniel Bieber, haben in einem gemeinsamen Schreiben an Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) schon vor längerer Zeit darauf hingewiesen, dass annähernd 600 Menschen unter 65 Jahren in Altenheimen leben, weil es für sie keine geeigneten Wohnformen gibt. Es fehlt an Möglichkeiten für die sogenannte „junge Pflege“.