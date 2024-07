Kein Platz für irrationale Ängste Warum der Wolf für das Saarland eine riesige Chance ist

Der Mensch und der Wolf – eine komplizierte Beziehung, geprägt von tief verwurzelten Ängsten, von Populismus, von Märchen und Legenden. Und nur selten von der Realität. Wölfe haben in Deutschland seit ihrer Rückkehr keinen einzigen Menschen angegriffen. In den meisten Ländern mit Wölfen sind Angriffe von Hunden den Zahlen zufolge eine weitaus größere Gefahr. Sowohl für Menschen als auch für Nutztiere. Oder Katzen: In Deutschland fallen schätzungsweise 150 bis 200 Millionen Vögel jährlich Katzen zum Opfer.