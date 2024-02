Pro Benimmregeln Ohne Regeln geht es nicht

Für so ziemlich alle Eltern sind die eigenen Kinder die Größten. Und das ist auch gut so. Leider aber verstehen sich viele Eltern tatsächlich bloß als Erziehungsberechtigte. Heißt: Sie könnten ihrem Nachwuchs zwar Regeln vorgeben, tun es aber nicht. Und so toben sich Matteo und Emma, Mia und Paul nach Herzenslust aus. Da landet das Essen, das Max nicht mag, schon mal auf dem Tisch anderer Restaurantgäste. Oder – Kopf einziehen! – Barbie und Ken fliegen durch die Gegend. Klar, kann vorkommen. Doch es nervt spätestes dann, wenn die zugehörigen Eltern meinen, ihre Kinder müssten „ihre Kreativität“ ungehemmt ausleben. Das Problem liegt also bei den rücksichtlosen Eltern, nicht bei den Kindern. Doch wenn nun ein Restaurant wie das Lebacher „Nudelholz“ ein paar wenige und gewiss nicht übertriebene Benimmregeln ausgibt, springen die Betreiber eben nur in die Bresche, die allzu viele Eltern sträflich offenlassen. Auch viele Lehrerinnen und Lehrer können übrigens ein Lied davon singen, wie viele Eltern ihre Aufgaben offenkundig versäumen.