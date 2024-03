Weltweite Aktion Warum am nächsten Samstag an vier Orten im Saarland Sehenswürdigkeiten das Licht ausgeschaltet wird

Weltweit findet am nächsten Samstag, 23. März, wieder die Aktion „Stunde der Erde“ (“Earth Hour“) statt. Auch vier Orte im Saarland beteiligen sich an der Aktion der Umweltorganisation World Wide Fund For Nature (WWF). „Wir schalten gemeinsam das Licht aus und setzen ein Zeichen für eine klimagerechte Gesellschaft, einen ambitionierten Klimaschutz und eine starke Demokratie“, teilt der WWF mit. „Nach einem Jahr, in dem sich nicht nur das meteorologische Klima, sondern auch das politische Klima in Deutschland verändert hat, ist es wichtiger denn je, dass wir zeigen, wie viele wir sind.“