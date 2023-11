Serie Altersarmut im Saarland Jeder Fünfte betroffen: Darum ist die Altersarmut im Saarland besonders hoch

48 Jahre lang hat der Mann im Baubereich gearbeitet – Vollzeit. Und für den gleichen Zeitraum in die Rentenkasse eingezahlt. Jetzt ist er in Rente und muss sich keine Gedanken über einen anstrengenden Arbeitstag bei Wind, Wetter oder extremer Hitze machen. Aber darüber, wie er zum Monatsende seinen Kühlschrank füllt. Mit knapp 1000 Euro Rente im Monat gehört er zu der Gruppe der armutsgefährdeten Menschen. Statistisch gesehen gilt eine Person als armutsgefährdet, wenn ihr Einkommen weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens (mittleren Einkommens) beträgt. Davon besonders betroffen sind Minderjährige und Menschen ab 65 Jahren. Im Saarland liegt die Zahl der betroffenen Senioren über dem bundesweiten Durchschnitt. Anhand der Mikrozensus-Zahlen aus dem Jahr 2022 zeigt sich, dass die Armutsgefährdungsquote für Menschen ab 65 Jahren bundesweit bei 17,5 Prozent lag. Im Saarland waren dagegen 20,6 Prozent der Menschen in diesem Alter betroffen.