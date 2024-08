„Viel Druck und wenig Entlastung“ Das lange Warten auf die Abtreibung: Junge Saarbrückerin erzählt ihre Geschichte

Über ihren Schwangerschaftsabbruch zu sprechen, ist für Clara Lindemann (Name von der Redaktion geändert) mittlerweile zu einer kleinen Mission geworden. Jetzt, da alles vorbei ist. Jetzt, da sie die Kraft dazu hat. Jetzt, da ihr Körper ihr wieder gehorcht. Lindemann ist Anfang 30, kommt aus Saarbrücken. Schon bei ihren ersten Sätzen wird klar: Es wird in diesem Gespräch nicht um Unsicherheit gehen, nicht um Scham. Im Gegenteil. Clara Lindemann will etwas loswerden. Worte finden. Für das, worüber noch immer viele Frauen nicht offen sprechen. Worüber noch immer geschwiegen wird.