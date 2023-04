Wartelisten Andrang bei Bliestal-Kliniken – Reha-Patienten müssen Monate lang auf Platz warten

Die Bliestal-Reha-Klinik in Blieskastel, die zum privaten Betreiber Mediclin aus Offenburg gehört, will ihre neue Akutabteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Anfang 2024 eröffnen. Damit wird die Reha-Klinik auch zum Krankenhaus. Ursprünglich sollte die Abteilung Anfang dieses Jahres in Betrieb genommen werden. „Aufgrund der nun im vierten Jahr andauernden Corona-Pandemie, aber auch wegen der aktuell langen Wartezeiten bei der Vergabe von Aufträgen und der Materialbeschaffungen insbesondere in der Baubranche haben wir den Termin verschoben“, sagt Thomas Schneider, der Kaufmännische Direktor der Mediclin-Bliestal-Kliniken.