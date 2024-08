Amtliche Warnung Heute wieder Extrem-Hitze im Saarland – jetzt steigt das Unwetter-Risiko

Unterdessen bereitet sich die Feuerwehr im Saarland auf die Gefahren vor, die mit möglichem Unwetter hereinbrechen können. So geben sie Tipps, wie sich Menschen bestmöglich davor schützen können. Zuletzt hatte es vor knapp zwei Wochen in weiten Teilen Überschwemmungen gegeben, die in Städten und Gemeinden Keller und Straßen volllaufen ließen. Die Helfer meldeten an jenem Wochenende Freitag/Samstag, 2./3. August, landesweit mehr als 700 Einsätze. Darunter war in Bexbach Kinder- und Jugendzeltlager betroffen: Es wurde durch heftigen Wind verwüstet.