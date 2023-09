Was am Donnerstag passiert Bundesweiter Warntag 2023: Wenn das Handy schrillt und die Sirenen heulen

Dennoch sind auch Fehlalarme möglich. So geschehen an einem frühen Samstagmorgen im Januar dieses Jahres in Saarbrücken. Durch eine „Fehlbedienung eines Knopfes“ kam es aus Versehen zum Aufheulen der Sirenen, teilte ein Polizeisprecher mit. Viele besorgte Bürgerinnen und Bürger hätten sich an die Polizei gewandt, nachdem sie durch den Warnton geweckt worden waren, aber sonst keinerlei Warnungen vernehmen konnten. Solche Fehlalarme seien im Saarland jedoch die Ausnahme, sagt ein Ministeriumssprecher. Er gibt an: „Über die Häufigkeit wird keine Statistik geführt.“