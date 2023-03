Kundgebung in Saarbrücken Klinik-Ärzte im Saarland streiken heute – welche Krankenhäuser betroffen sind

Saarbrücken · Weil es in den letzten Verhandlungsrunden keine Einigung gab, ruft der Marburger Bund Ärzte aus dem Saarland zu einem Warnstreik am heutigen Donnerstag auf. Welche Kliniken von dem Streik betroffen sind und was der Bund fordert.

30.03.2023, 07:17 Uhr

Ärzte aus dem Saarland legen am Donnerstag die Arbeit nieder und demonstrieren. Sie fordern mehr Lohn und eine Ausgleichszahlung. Foto: dpa/Christian Charisius