Notfahrplan Warnstreik legt Zugverkehr in ganz Deutschland lahm – diese Linien im Saarland sind betroffen

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hatte ihre Mitglieder zu dem Warnstreik von Donnerstagabend, 22 Uhr an im Personenverkehr aufgerufen; im Güterverkehr begann er bereits am Donnerstag um 18 Uhr. Beendet werden soll die Arbeitsniederlegung an diesem Freitagabend um 22 Uhr. Zuletzt hatte die GDL bei der Bahn am 15. und 16. November zum Warnstreik aufgerufen.