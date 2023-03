Rückblick auf die „Baseballschlägerjahre“ War Saarlouis in den 90er Jahren eine Hochburg gewalttätiger Neonazis?

Wie ging es zu in Saarlouis zu Beginn der 1990er Jahre – hatte die Stadt ein Problem mit Neonazis? Über diese Frage scheiden sich vor dem Oberlandesgericht in Koblenz die Geister. Verhandelt wird dort der Mordprozess gegen Peter S. wegen des rassistischen Brandanschlags auf die Asylbewerberunterkunft 1991 in Saarlouis, bei dem Samuel Yeboah starb.