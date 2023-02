Was tun, wenn die Portion im Restaurant zu groß war? : Wann es in Ordnung ist, Essen aus dem Restaurant mitzunehmen

Wann es in Ordnung ist, Essen aus dem Restaurant mitzunehmen

Was tun, wenn die Portion im Restaurant zu groß war?

Service Saarbrücken Im Restaurant zu viel bestellt oder eine zu große Portion serviert bekommen? Kein Problem, denn das Essen lässt sich meist auch mitnehmen. Davon machen jedoch nicht genug Menschen Gebrauch.

In einem bundesweiten Marktcheck haben die Verbraucherzentralen im Sommer 2022 geprüft, ob Restaurants Gästen Hauptgerichte in unterschiedlichen Portionsgrößen anbieten und sie in der Speisekarte darauf hinweisen, dass Gäste übriggebliebene Speisen mit nach Hause nehmen können. Dazu untersuchten die Organisationen bundesweit 153 Online-Speisekarten und Internetseiten von Restaurants – darunter große, überregionale Gastronomieketten und kleine, inhabergeführte Gaststätten.