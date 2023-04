Einkaufen Verkaufsoffener Sonntag im Saarland – alle Termine 2023 im Überblick

Grundsätzlich gilt für verkaufsoffene Sonntage, dass die Geschäfte an diesem Tag zwar öffnen dürfen, aber nicht müssen. Wer seine Türen für die Kundschaft aufschließt, darf dies nicht länger als fünf Stunden am Stück. Ebenfalls soll die Einkaufszeit außerhalb der Zeiten des Hauptgottesdienstes liegen und spätestens um 18 Uhr müssen die Geschäfte wieder schließen. Daher bieten die meisten Händler im Saarland ihre Produkte an den verkaufsoffenen Sonntagen von 13 bis 18 Uhr an.