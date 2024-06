Geschäftsführer der Kita gGmbH Saarland Nach 24 Jahren Amtszeit – emotionaler Abschied für Rainer Borens

Als die größten Herausforderungen seiner Amtszeit benannte Borens die beiden Flüchtlingswellen aus Syrien und der Ukraine sowie die Corona-Pandemie. Der Abschied sei mit viel Wehmut verbunden. Vermissen werde er vor allem die „vielen lieben Menschen“ in der Kita gGmbH wie auch in den Kommunen, Landkreisen und Ministerien. Allerdings habe er gemerkt, dass seine Akkus schneller leer werden und er längere Erholungsphasen brauche. Seine Freizeit will er vor allem seiner Familie widmen, sagte er in Richtung seiner Frau, seinen Kindern, Schwiegerkindern und Enkel, die zur Verabschiedung gekommen waren.