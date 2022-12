Waldschadenserhebung 2022 : Nur noch jeder fünfte Baum im Saarland gesund

Der Zustand des saarländischen Waldes ist extrem kritisch, das zeigt auch die heute vorgestellte Waldschadenserhebung für 2022.

Der extrem heiße und trockene Sommer dieses Jahres hat dem saarländischen Wald erneut zugesetzt. Zwar sei der Anteil der Bäume mit deutlichen Schäden im Erhebungszeitraum Juli und August mit 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben, teilte Umweltministerin Petra Berg (SPD) am Freitag in Saarbrücken mit. Der Zustand des Waldes habe sich aber vor allem im Spätsommer verschlechtert: „Das volle Ausmaß der Schäden“ habe daher nicht mehr in den Waldzustandsbericht 2022 einfließen können.