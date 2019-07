Heißer Einsatz : Mehrere Waldbrände in der Region – Feuerwehren löschen bis in die Nacht

Mehrere Waldbrände in der Region – Feuerwehren löschen bis in die Nacht

Mettlach Größter Einsatz war bei Mettlach nötig. Helfer arbeiteten grenzüberschreitend.

Bei einem Waldbrand entlang der Bundesstraße bei Mettlach-Orscholz war die Feuerwehr bis in die Nacht auf Freitag (26. Juli) gefordert. Nach Polizeiangaben stand eine mehrere Hektar große Fläche entlang der Strecke in Flammen. Um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen, waren Helfer seit Donnerstagnachmittag im Einsatz. Unterstützung bekamen die örtlichen Wehren und das Technische Hilfswerk (THW) von Kollegen aus dem Landkreis Trier-Saarburg. Die Verbindungsstraße zwischen Mettlach und Orscholz blieb über Stunden gesperrt.

Weitere Feuer gab es am Donnerstag in Luxemburg sowie in Zweibrücken. Dort standen kleinere Flächen in Flammen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die lang anhaltende Trockenheit mit als Auslöser verantwortlich ist.