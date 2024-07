“Wir bedauern das sehr“ Waldbrände in Izmir: Flüge von Saarbrücken nach Antalya ausgefallen

„Unser Flugplan wird derzeit leider teilweise beeinträchtigt: Ein Waldbrand in der Nähe des türkischen Flughafens Izmir, Überlastungen an einigen Flughäfen in der Türkei und das derzeit hohe Verkehrsaufkommen im europäischen Luftraum führen leider zu Verspätungen und Ausfällen bei einigen unserer Flüge“, erklärte die Airline Sun-Express. „Wir bedauern das sehr und sind natürlich bemüht, die Auswirkungen für unsere Fluggäste so gering wie möglich zu halten.“