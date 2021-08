Einsatz in Griechenland beendet : St. Wendeler THWler kehrt aus Feuerhölle zurück

St. Wendel Nahe der antiken Stätte Olympia kämpfte Daniel Müller vom Technischen Hilfswerk (THW) aus St. Wendel-Bliesen gegen die verheerenden Waldbrände. Was er dort erledigen musste, damit seine Kollegen des deutschen Hilfskonvois einsatzbereit waren, um die Flammen zu löschen.

Eine weitere anstrengende Zeit geht für Daniel Müller zu Ende. Nach seinem Einsatz zuerst im Flutkatastrophengebiet an der Ahr im benachbarten Rheinland-Pfalz hat er sich sofort auf den langen Weg nach Griechenland gemacht. Ein wahrliches Kontrastprogramm: Hier kämpfte der 32-Jährige vom Technischen Hilfswerk (THW) aus St. Wendel-Bliesen mit einem ganzen Stab an Einsatzkräften aus Deutschland gegen Waldbrände. Er unterstützte auf der Halbinsel Peleponnes nahe Olympia mit 13 weiteren THW-Vertretern der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Hessen sowie Feuerwehrleuten die griechischen Kollegen.

Am heutigen Mittwoch (18. August) wird Müller in seiner Heimatstadt zurückerwartet. Gegen 15.30 Uhr soll er am THW-Standort in St. Wendel eintreffen, teilt die Hilfsorganisation mit.