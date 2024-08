Mitten in den Sommerferien Beliebtes Wahrzeichen des Saarlandes für einen Monat geschlossen – das ist der Grund

Das Saarpolygon zieht Besucher zudem auch in seinen Bann, da es so gestaltet ist, dass es aus jeder Richtung eine andere Form hat: rechteckiger Torbogen, auf der Spitze oder der Basis stehendes Dreieck, Kreuz mit Querstrich – im Grundriss hat es die Form eines "Z“. Zu dem 40 Meter überspannenden Querstück führen von beiden Seiten rund 130 Stufen in 28 Meter Höhe. Doch nun wird diese Touristen-Attraktion mitten in den Sommerferien für einen Monat geschlossen.