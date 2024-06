Mega-Wahlsonntag Europa- und Kommunalwahl im Saarland – Sieben Tipps, um ungültige Stimmzettel zu vermeiden

Auch in der Wahlkabine herrschen Regeln. Wer seinem politischen Willen in allzu kreativer Weise Ausdruck verschafft, kann schnell einen ungültigen Stimmzettel fabrizieren. Dabei ist die goldene Regel eigentlich ziemlich simpel: Der Wille des Wählers muss eindeutig zu erkennen sein, so steht es auf der Homepage der Bundeswahlleiterin Ruth Brand und so gilt es auch für die Europa- und Kommunalwahl an diesem Sonntag.