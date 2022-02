Ab 23. Februar um 11.15 Uhr verfügbar : Wahl-O-Mat zur Landtagswahl Saarland 2022: Welche Partei passt zu Ihnen?

Ob im Wahllokal oder von daheim per Brief: bei der Landtagswahl ist beides möglich. Vorausgesetzt die Wahl für eine Partei steht schon fest. Foto: dpa/Peter Kneffel

Saarland Am 27. März geht es im Saarland ans Eingemachte: Dann wird dort nämlich der neue Landtag gewählt. Nicht immer fällt die Entscheidung für eine Partei leicht. In diesem Fall könnte der Wahl-O-Mat hilfreich sein.

Ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl gehen die Saarländer und Wahl-Saarländer erneut an die Wahlurne. Am 27. März wird der Landtag im Saarland neu gewählt. Doch welche Partei vertritt die eigenen Interessen am besten? Der sogenannte Wahl-O-Mat könnte bei der Entscheidung helfen oder zumindest eine Orientierung geben. Am 23. Februar um 11.15 Uhr erscheint der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl im Saarland, den Sie dann an dieser Stelle hier finden. Wie er funktioniert, was neu ist – hier ein erster Überblick.