Zwei Attraktionen aus der Region unter Nominierten Wahl entschieden: Das ist Deutschlands Naturwunder 2024

Nun ist die Wahl entschieden, allerdings schafften es die zwei Natur-Attraktionen aus der Region nicht in die Top 3. „Das Naturwunder des Jahres 2024 liegt im hohen Norden Niedersachsens“, teilte die Heinz Sielmann Stiftung mit. Der Langwarder Groden auf der Nordsee-Halbinsel Butjadingen habe sich in der Online-Abstimmung gegen die acht weiteren Naturschönheiten in Deutschland durchgesetzt.