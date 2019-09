Umfrage bei den Innenministerien : Waffenscheine im Saarland besonders beliebt

Saarbrücken Im Saarland gibt es im Ländervergleich besonders viele Besitzer Kleiner Waffenscheine. Das ergab eine Umfrage bei den Innenministerien der 16 Bundesländer.

Demnach ist die Quote in Schleswig-Holstein mit 9,6 Scheinen pro 1000 Einwohner und im Saarland mit 9,2 Scheinen am höchsten. In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Zahl der Besitzer mehr als verdoppelt: Waren 2014 noch 260 000 Bürger berechtigt, Schreckschusswaffen zu tragen, lag die Zahl bis Ende Juni 2019 bei rund 640 000.