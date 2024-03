Bundesverwaltungsamt Saarland ist Spitzenreiter beim privaten Waffenbesitz – und lässt Berlin weit hinter sich

Saarbrücken/Berlin · Das Saarland ist das kleinste Bundesland. Darum macht dessen Anteil aller in Deutschland registrierten Waffen in Privatbesitz auch nur 1,7 Prozent aus. Aber beim Vergleich, wo auf Einwohnerzahl die meisten Waffen gemeldet sind, liegt die Region an der Spitze. Mit steigender Tendenz.

30.03.2024 , 20:28 Uhr

Im Saarland ist die Dichte an privaten Waffen im Bundesvergleich am größten. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann