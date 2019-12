Streit um Gemeinnützigkeit : Wer hilft den Nazi-Verfolgten?

Wer die Gemeinnützigkeit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten (VVN/BdA) bestreitet, muss sich fragen lassen, ob er noch in den Kategorien des Kalten Krieges denkt.

Und nicht mitbekommen hat, welche Leistung die Ehrenamtlichen der VVN/BdA seit 1947 für die deutsche Demokratie vollbracht haben. Denn mit ihrer Erinnerungsarbeit an den Gedenkstätten des Nazi-Terrors, ihren Veröffentlichungen und Büchern zu den Schicksalen der Nazi-Opfer und ihrem Eintreten für die Völkerverständigung haben sie dieser Republik wichtige Dienste erwiesen. Gab es doch in der jungen Bundesrepublik starke Gegenkräfte, die von Erinnerungsarbeit an die Nazi-Gräuel nichts wissen wollten. Wer sich die Geschichte der Gedenkstätte Gestapo-Lager Neue Bremm in Saarbrücken ansieht, wird begreifen, mit welchen Widerständen die Erinnerungsarbeiter bis in die 80er Jahre zu kämpfen hatten. Das dort auf dem Gelände des ehemaligen Frauen-Lagers ein Hotel gebaut wurde, ist nur ein Beispiel dafür. Auch die CDU/SPD-Landesregierung ist jetzt dringend gefordert, sich beim Berliner Senat für eine Revidierung der Finanzamtsentscheidung einzusetzen. Wenn der Fiskus die VVN/BdA beerdigen sollte, was droht dann als Nächstes?