Hobbyköche bei Vox „Das perfekte Dinner“ im Saarland – so schlug sich Laura beim Auftakt

Insgesamt sollen es „fünf Mal drei Gänge am Puls der Zeit“ aus dem Saarland werden, wie die Begleitstimme zu Beginn der ersten Folge verheißt. Laura machte am Montagabend, 15. Mai, den Auftakt. Die 30-Jährige aus St. Ingbert verfolgte dabei das saarländischste Motto schlechthin: „Hauptsach’ gudd gess un getrunk.“ und lud in ihre Wohnung, in der die alleinerziehende Mutter mit Tochter Lilly (2) lebt.