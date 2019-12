Kostenpflichtiger Inhalt: Vor der Wirtschaftsstrafkammer : Der heimliche Pizza-König und die Steuerfahnder

(Symbolbild). Foto: dpa/Arno Burgi

Saarbrücken Langwieriger Prozess um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe vor dem Landgericht Saarbrücken ist bis Januar 2020 terminiert

Die Geschäfte des 53 Jahre alten Italieners D. in der Landeshauptstadt laufen nach seinen Angaben gut. Er verdient sein Geld unter anderem mit Pizza und Pasta sowie mexikanischen Spezialitäten. Der gelernte Kfz-Mechaniker lebt seit 43 Jahren in Deutschland und wird – nicht zuletzt wegen seines geschäftlichen Erfolges – gelegentlich als der „heimliche Pizza- und Pasta-König“ von Saarbrücken bezeichnet. Mehrere Lokale mit insgesamt 70 bis 90 Mitarbeitern stehen unter seiner Regie. Den Jahresumsatz beziffert der Gastronom zwischen drei und vier Millionen Euro.

Seinen geschäftlichen Erfolg sieht der Restaurantchef allerdings seit Monaten überschattet. Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung interessieren sich für seine Geschäftsmethoden. Der ursprüngliche Vorwurf: Steuerhinterziehung in Höhe von etwa 1,8 Millionen Euro. Gegen ihn existiert ein Haftbefehl wegen Fluchtgefahr, der nach Zahlung einer Kaution von 150000 Euro außer Vollzug gesetzt ist. Einen Tag saß er hinter Gittern. Eine Kontopfändung, so klagt der Gastronom, mache ihm als Geschäftsmann das Leben schwer.

Vor der großen Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts ist der Saarbrücker mit italienischem Pass derzeit Stammgast. Das Gericht (drei Profi- und zwei Laienrichter) verhandelt seit Monaten unter Vorsitz von Richterin Christiane Schmitt. Insgesamt drei Anklagen waren zur Verhandlung zugelassen. Jetzt plant die Wirtschaftsstrafkammer einen Teil der Anklagepunkte einzustellen. Die Zustimmung der Staatsanwaltschaft steht noch aus. Prozess-Termine sind zwischenzeitlich bis Ende Januar vereinbart.

Gastwirt D. beteuert seine Unschuld bei jeder Gelegenheit. Ein Ehrenamt in einem Gewerbeverein lässt er vorläufig ruhen – vielleicht aus gutem Grund. D. ist sich bewusst: Sollte das Gericht die Anklagevorwürfe der Steuerhinterziehung von noch knapp einer Million Euro bestätigen, droht ihm unter Umständen eine mehrjährige Haftstrafe.

Steuerfahnder und Staatsanwälte sind überzeugt, dass in den Lokalen des Italieners kräftig getrickst wurde, um den Fiskus zu umgehen. Es sollen Handgeräte zu dem Kassensystem im Einsatz gewesen sein, die überhaupt nicht mit dem Netzwerk verbunden waren. So steht es in der Anklageschrift. Die Umsätze, die über diese Handgeräte eingegeben wurden, seien nicht in die Buchhaltung eingegangen. Der Vorwurf: „Das Handgerät hatte damit die Funktion einer Schwarzkasse erhalten.“ Zudem sollen die über das Handgerät notierten Umsätze nach Feierabend gelöscht worden sein. Bei einer groß angelegten Durchsuchungsaktion war Beweismaterial sichergestellt worden.

Der angeklagte Wirt ist sich, so beteuert er, keiner Schuld bewusst. In seinen Geschäften laufe alles nach Recht und Gesetz. Überhaupt trete er als Saarbrücker Geschäftsmann für mehr Sicherheit und Ordnung ein. („Wir wollen mitkämpfen, diese Stadt wieder sauber zu kriegen.“) Jetzt wehre er sich, kämpfe gegen haltlose Vorwürfe, erzählt er in einer Verhandlungspause. An seiner Seite: Verteidiger Jörg Burkhard aus Wiesbaden.

Ein Betriebsprüfer aus Berlin, der in seiner Freizeit mit einem Kollegen ein Programm entwickelt hat, um so genannte „fiskalisierte Kassen“ gezielt mit Einkaufs- und Umsatzwerten auszuwerten, trat vor der Strafkammer als Sachverständiger auf. Eine Premiere für den Berliner. An der Glaubwürdigkeit und der Sachkenntnis dieses Experten versucht Anwalt Burkhard gebetsmühlenartig Zweifel zu schüren. Zahlen und Berechnungen stellt er in Frage. Was der Sachverständige präsentiere, sei „alles Quatsch“. Der habe „von der Praxis keine Ahnung.“ Steuerrechtsexperte Burkhard strapaziert mit ausschweifenden Stellungnahmen und Erklärungen die Geduld der Prozessbeteiligten, präsentiert zudem Berge von Beweisanträgen. So beantragt er sinngemäß einen weiteren Gutachter, der beweisen soll, dass dem vom Gericht gehörten Sachverständigen schwerwiegende Denkfehler unterlaufen seien. Die Staatsanwältin unterbrach er zeitweise lautstark bei einer Zeugenvernehmung, was in einer Schreierei mündete, bis Richterin Schmitt ein Machtwort sprach.