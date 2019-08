Saarbrücken Der Rechnungshof wirft der Spitze des Zentrums für Mechatronik und Automatisierungstechnik (Zema) finanzielle Unregelmäßigkeiten vor.

Die Rechnungsprüfer schreiben in dem Jahresbericht, der an diesem Donnerstag vorgestellt wird, unter anderem von „unbegründeten Honorar- und Lizenzzahlungen der Gesellschaft“ an einen ihrer Gesellschafter und fordern hier „eine rechtliche Überprüfung“. Gerügt wird zudem die Genehmigungspraxis, wenn es um Nebentätigkeiten der Geschäftsführung geht. Gleichzeitig sollen bislang nicht gezahlte Entgelte für die private Nutzung von Dienstfahrzeugen in Rechnung gestellt werden.