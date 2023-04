Verkaufsstart am 3. April So bekommen Sie das 49-Euro-Ticket im Saarland

Saarbrücken · Vom 3. April an startet der Vorverkauf für das neue Deutschland-Ticket für 49 Euro. In ganz Deutschland kann man damit vom 1. Mai an im Nahverkehr mit Bussen und Bahnen fahren. So kommt man an die Tickets.

03.04.2023, 10:43 Uhr

Vom 3. April an startet der Vorverkauf für das Deutschland-Ticket zu 49 Euro und für das günstigere Junge-Leute-Ticket im Saarland. Foto: dpa/Markus Scholz

Am 1. Mai wird deutschlandweit das vergünstigte Deutschlandticket (D-Ticket) zum Preis von 49 Euro eingeführt. Der Vorverkauf für das D-Ticket startet bereits am 3. April. Mit dem Ticket kann man dann in ganz Deutschland den Nahverkehr, sprich Busse, Regional- und S-Bahnen nutzen. Es gilt in Zügen für die zweite Klasse. Nicht gültig ist das Ticket in Zügen und Bussen des Fernverkehrs, wie zum Beispiel im ICE oder Flixbuss. Das D-Ticket-Abo ist monatlich kündbar. Das Ticket ist nicht auf andere Personen übertragbar.