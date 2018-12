Jeder Vortrag hat einen eigenen thematischen Schwerpunkt.

Der erste Vortrag beginnt am Mittwoch, 9. Januar, um 19 Uhr im VHS-Zentrum am Schlossplatz in Saal 1. Die Archäologin und Kunsthistorikerin Ulrike Bock widmet sich der orientalischen Kunst im Louvre.

Seit seinen Anfängen präsentiert das Musée du Louvre nicht nur europäische, sondern auch orientalische Kunst. Bekannt sind besonders die altägyptische Abteilung, die noch auf das frühe 19. Jahrhundert zurückgeht, und die mesopotamische Abteilung, die die berühmte Gesetzessammlung des Hammurabi präsentiert.

Aber es gibt noch mehr zu entdecken: Zum einen die Kultur Altpersiens, des großen Gegners der Griechen; ihre Königsstadt Susa wurde wesentlich durch französische Archäologen erforscht.

Zum anderen die islamische Kunst mit Buchmalereien und Miniaturen, die die landläufige Vorstellung von der Bildfeindlichkeit des Islams unterlaufen. Ulrike Bock nimmt ihre Zuhörer mit auf einen Spaziergang durch die beiden Departements des Museums; Eintritt drei Euro an der Abendkasse.