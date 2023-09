Deutscher Wetterdienst Wolken und Unwetter – so wird das Wetter im Saarland diese Woche

Auch Mittwoch und Donnerstag bleiben laut DWD bewölkt. Während der Mittwoch größtenteils niederschlagsfrei ist, regnet es am Donnerstag wieder stärker; auch Gewitter sind möglich. Die Höchsttemperaturen liegen am Mittwoch zwischen 22 und 26 Grad, am Donnerstag zwischen 21 und 25 Grad. In den Nächsten fallen die Temperaturen auf 15 bis 10 Grad.