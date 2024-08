Seltenes Himmelsphänomen Als die Sonne verschwand: Vor 25 Jahren gab es eine totale Sonnenfinsternis im Saarland

Tausende Besucher strömten im August 1999 ins Saarland. Sogar aus Japan waren zwei Gäste angereist. Die Landeshauptstadt wurde am 11. August 1999 – also vor einem Vierteljahrhundert – kurz zum Ziel von Hobbyastronomen und Begeisterten eines seltenen Himmelsspektakels: Der totalen Sonnenfinsternis („Totalität“) über Mitteleuropa an diesem Mittwoch. Die begann an diesem Tag um 11.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit dem Sonnenaufgang etwa 300 km südlich von Neufundland und Neuschottland – es dauerte 47 Sekunden. Etwa 40 Minuten später hatte der Mondschatten erstmals Landberührung an der Südspitze Englands.