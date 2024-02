Unterwegs zum Polarkreis Mit dem Zug vom Saarland nach Schweden - warum es sich lohnt

Niemals hätte ich gedacht, dass ich bei diesem ständigen Geruckel einschlafen kann. Und doch scheint mich die Schaukelei des Nachtzuges auf den schwedischen Schienen in den Schlaf gewogen zu haben. Ein Lichtstrahl fand seinen Weg in die dunkle Kabine. Seltsam hell da draußen – und weiß. Ich fahre das Rollo hoch. Es liegt Schnee. Und das im September. Wo bin ich hier? Nur noch wenige Kilometer trennten mich davon, den Polarkreis zu überqueren. Und dorthin habe ich es nur mit dem Zug geschafft – von Saarbrücken aus in mehreren Etappen.