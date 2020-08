Homburg : Autobahnanschluss Homburg wird nicht komplett geöffnet

Homburg (thw) Wenn voraussichtlich am Montag, 17. August, die aktuelle Vollsperrung der B 423 im Zuge des Umbaus des Autobahnanschlusses Homburg/Bexbach wieder aufgehoben wird, besteht auch wieder die Möglichkeit, dort zum Teil Auf- und Abfahrten auf die A 6 zu nutzen.

Diese Möglichkeit beschränkt sich aber lediglich auf die Autobahn-Auffahrt in Richtung Neunkircher Kreuz/Saarbrücken und die Abfahrt nach Homburg und Bexbach aus Fahrtrichtung Kaiserslautern. Weiterhin gesperrt hingegen bleibt die Auffahrtmöglichkeit von Homburg/Bexbach in Richtung Kaiserslautern/Mannheim sowie die Möglichkeit, aus Richtung Neunkirchen/Saarbrücken kommend hier abzufahren. Darauf weist er Landesbetrieb für Straßenbau hin. Diese Autofahrer werden weiterhin über den Autobahnanschluss Waldmohr an der A6 sowie über den A 8-Anschluss in Limbach (über Neunkircher Kreuz) umgeleitet.