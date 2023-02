Karin und Willem Offermanns und die Volksbühne Saar : Ihr Herz schlägt für „Kultur für alle“

Die gefeierte Inszenierung der „Blues Brothers“ am Saarländischen Staatstheater konnten sich dank der Volksbühne einige begeisterte Gäste der Wärmestube anschauen. Foto: Kaufhold/SST/martinkaufhold.de

Riegelsberg Die Volksbühne Saar und ihr Projekt "Theater für alle!" sind ihnen einen Herzensangelegenheit. Karin und Willem Offermanns helfen dabei, das möglichst viele Menschen mit weniger Geld Zugang zu Kultur haben.

„Wir ermöglichen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in schwierigen Lebenssituationen Theater-, Konzert- und Kinobesuche“, erläutern die Organisatoren. Und sie betonen: „Kultur muss allen zugänglich gemacht werden.“ Kulturelle Teilhabe soll der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken.

Nicht nur finanzielle Hürden erschweren den Kunstgenuss. Die Eingangstreppe und der imposante Bau des Staatstheaters flößen Respekt ein. Und das nicht nur Gehbehinderten. Wo ist ein barrierefreier Zugang? Kann ich mich hinsetzen, wo ich will oder bekomme ich einen Platz zugewiesen? Gibt es eine Pause, in der ich auf die Toilette gehen kann? Komme ich auch mit Jeans und T-Shirt ins Theater? Viele Fragen werden vor den Aufführungen beantwortet. Oft gehen die Betreuer des Vereins mit und erklären alles vor Ort. Die Theaterleitung, versichern die Eheleute, unterstütze das Projekt und reserviere vergünstigte Kartenkontingente.

„Hätten Sie Lust, mal ins Theater zu gehen?“, fragten Karin und Willem Offermanns 2018 die Gäste der Wärmestube Saarbrücken. Fast 20 Bedürftige meldeten sich und sahen am 15. Oktober im Staatstheater die „Blues Brothers“. Das bunte Spektakel kam sehr gut an, erinnert sich Karin Offermanns. Es folgten 34 weitere Theater- und Kinobesuche – in den Spielstätten des Staatstheaters, im Theater Überzwerg und im Kino Achteinhalb.