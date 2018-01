Volksbegehren für G9 offenbar klar gescheitert

Ihr Name

Das von der Eltern­initiative „G9-jetzt!“ gestartete Volksbegehren für eine Rückkehr des Saarlandes zum neunjährigen Gymnasium ist ersten Zahlen aus den Rathäusern zufolge klar gescheitert. Damit das Volksbegehren erfolgreich ist, hätten sich bis zum gestrigen Ende der dreimonatigen Unterschriftenfrist mindestens sieben Prozent der stimmberechtigten Saarländer als Unterstützer in den Bürgerbüros der Kommunen eintragen müssen – dies wären rund 54 000 Menschen gewesen.

Dieses Quorum wurde jedoch offenbar deutlich verfehlt, wie eine SZ-Stichprobe ergab. In zwölf befragten Kommunen lag die Beteiligung nur bei zwei bis sechs Prozent. Damit wird es nicht zum angestrebten Volksentscheid über eine Rückkehr zu G9 kommen.

Exakte Ergebnisse aus den 52 Kommunen liegen noch nicht vor. Die Verwaltungen waren von der Landeswahlleiterin angehalten worden, keine Auskünfte zur Zahl der Unterschriften zu geben. Diese Informationen sollen zunächst nur die Elterninitiative und die Landeswahlleiterin erhalten. Ein vorläufiges Ergebnis wird die Eltern­initiative wohl frühestens heute im Laufe des Tages veröffentlichen. Das endgültige Endergebnis wird dann voraussichtlich erst Ende des Monats verkündet.