Regionaler Leitartikel Volker Wissing fordert Fahrverbote, um von seinem eigenen Versagen abzulenken

Dass die Bahn manchmal etwas länger braucht, ist man ja gewohnt. Aber sollte ein Bundesverkehrsminister nicht mehr auf Zack sein? Volker Wissings Drohung, demnächst an Wochenenden Fahrverbote zu verhängen, kann eigentlich nichts anderes sein als ein viel zu später Aprilscherz. Als Saar-FDP-Chef und Verkehrs-Staatssekretär Oliver Luksic seinem Chef dann aber in den sozialen Medien am Freitag zur Seite sprang, wurde klar: Die FDP meint das wirklich ernst!