Was sich die Firma davon erhofft Völklinger Tiefbauunternehmen ist bei Sendung mit der Maus dabei

Jeden Sonntagmorgen, pünktlich um halb zehn erzählt sie ihre berühmten Lach- und Sachgeschichten: „Die Sendung mit der Maus“. Und das bereits seit 1971. Besonders die Rubrik „Türen auf mit der Maus“ kommt beim jungen Publikum an. Das Maus-Team schaut dabei hinter die Türen von Unternehmen, Vereinen und Projekten und stellt diese kindgerecht vor. Das Tiefbauunternehmen TSG Bauunternehmung GmbH aus Völklingen hat sich beworben, um den kleinen und großen Fernsehzuschauern zeigen, wie unsere unterirdische Welt der Kanäle und Rohrleitungen aussieht. Und es geschafft: „Wir haben gewonnen!“, hat das Unternehmen uns jetzt mitgeteilt. Wir freuen uns riesig, dass unser Projekt für die Sendung mit der Maus so gut angekommen ist! Vielen Dank an alle, die für uns abgestimmt haben“, freut sich die Völklinger Firma. Und kündigt an, ihre Follower bei Facebook über die anstehenden Dreharbeiten auf dem Laufenden zu halten.