Top-Touristen-Ziel in der Diskussion : CDU: Ein „Café Umwalzer“ muss im Weltkulturerbe bleiben

Völklingen Die Zukunft der Völklinger Hüttengastronomie wird ein Thema für den Stadtrat. Die AfD greift die „selbstherrliche Manier“ von Generaldirektor Ralf Beil an, SPD und CDU sehen die Situation unterschiedlich.

Trennungsprozesse verlaufen meist nicht stressfrei. Das ist auch in der Völklinger Hütte so. Dort geht, wie berichtet, die zehnjährige „Ära Rein“ für das „Café Umwalzer“ und das Biergarten-„Bistro B40“ zum 31. Dezember zu Ende, während der neue Generaldirektor Ralf Beil bereits die Weichen stellt für eine modernisierte und erweiterte Gastronomie. Das hat zu einem öffentlichen Schlagabtausch zwischen ihm, Jürgen Rein und einem potentiellen Nachfolger geführt, der die Politik auf den Plan ruft. Die CDU-Stadtratsfraktion mahnt in einer Pressemitteilung „einen ordentlichen Umgang miteinander“ an: „Auch wenn dies zunächst eine Angelegenheit des Weltkulturerbes ist, so sind die Auswirkungen auch für die Stadt enorm“, so Fraktionschef Stefan Rabel. Er kritisiert die mangelnde Transparenz bei der Suche nach einem neuen Pächter. Dass Rein wie auch Interessenten zur Fortführung der Hüttengastronomie kaum oder keine Informationen vom Weltkulturerbe-Chef erhielten und aus der Presse hätten erfahren müssen, wie es weitergehen soll, sei „kein guter Zustand“. Aufgrund der Bedeutung des Weltkulturerbes für Völklingen sei auch die Stadt gefordert, heißt es.

Deshalb hat die CDU-Fraktion beantragt, dass sowohl Beil als auch Oberbürgermeisterin Christiane Blatt (SPD) in ihrer Funktion als Aufsichtsratsmitglied der Weltkulturerbe-Gesellschaft dem Rat in der nächsten Stadtratssitzung am 16. September berichten. Rabel konzediert, dass ein neuer Generaldirektor „selbstverständlich“ auch neue Ideen umsetzen können müsse: „Aber dazu muss nicht zwingend alles über Bord geworfen werden, was sich bewährt hat! Und dazu gehört für uns zum Beispiel auch eine eingeführte Marke wie der Name ‚Café Umwalzer’!“ Für die Beibehaltung des Namens finden sich auch Unterstützer bei Facebook. Unter anderem heißt es: „Dass man renovieren will, okay. Aber den Namen ändern? Einfach mal lassen, wie es ist. Der Name ist Kult und gehört zur Hütte.“

Der SPD-Fraktionschef Erik Kuhn plädiert demhingegen für Nicht-Einmischung: „Diese Sache muss allein die Weltkulturerbe-Geschäftsführung regeln“, sagt er auf SZ-Nachfrage. „Ich erwarte allerdings von ihr, dass ein reibungsloser Übergang stattfindet. Darüber muss man sich rechtzeitig Gedanken machen. Zu einem funktionierenden Weltkulturerbe gehört die Gastro mit dazu.“ Kuhn deutet an, dass er die CDU-Kritik an Beil auch dadurch befeuert sieht, dass einer der abgelehnten Bewerber für die Hüttengastronomie – Peter Fixemer – CDU-Mitglied ist.