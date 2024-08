Was sich die Firma davon erhofft Völklinger Tiefbauunternehmen bewirbt sich für die Sendung mit der Maus

Völklingen · Das Völklinger Tiefbauunternehmen TSG Bauunternehmung möchte gerne in der „Sendung mit der Maus“ die oft unbekannte Arbeit der Tiefbauer darstellen. Ob sie das auch dürfen, entscheidet das Publikum in einer finalen Abstimmungsrunde. Jeder kann bis am Sonntag seine Stimme abgeben.

07.08.2024 , 15:41 Uhr

Der Tiefbauer und Baggerfahrer Mario Amico ist hier in seinem Element. Foto: Dan Fischer

Von Dan Fischer