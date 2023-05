Jeweils 1500 Euro Preisgeld Vier Studenten gewinnen den Europa-Preis der Villa Lessing

Auch für das Studienjahr 2022 hat die „Villa Lessing – Liberale Stiftung Saar“ für die Absolventen des Europa-Instituts der Universität des Saarlandes den „Europa-Preis der Villa Lessing“ ausgelobt – und hat am vergangenen Mittwochabend in Saarbrücken in der Villa Lessing vier Preisträger gekürt. Der Preis ist jeweils mit 1500 Euro dotiert. Diese vier Studenten haben gewonnen: Boris Belortaja, Elina Alba De Souza, Petar Ristic und María Agustina Guitar.