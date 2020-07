Corona : Viele Jugendzentren bleiben bis nach den Sommerferien zu

V or dem JUZ St. Ingbert wird an die Hygienevorschriften erinnert. Foto: Niklas Folz

Saarbrücken Nach den coronabedingten Schließungen der Jugendzentren im Land bleiben vielerorts die Einrichtungen bis zum Ende der Sommerferien geschlossen. In einigen Jugendeinrichtungen scheitert die Umsetzung der Hygienepläne etwa an der geringen Größe und offenbar an Öffnungsverboten der Ortspolizeibehörden.

Von Benjamin Rannenberg

Deren Hygienepläne orientieren sich zwar an den Empfehlungen des Landes, machen aber teilweise strengere Vorgaben.

Wie die Jugendhilfeplanerin des Kreisjugendamtes Saarlouis, Helena Klein, berichtet, haben einige Gemeinden beschlossen, ihre Jugendzentren bis Ende der Sommerferien geschlossen zu lassen – unabhängig davon, ob sie selbstverwaltet sind oder durch Hauptamtliche geführt werden. Aktuell plane die Stadt Lebach das selbstverwaltete Juz in Lebach-Thalexweiler in den kommenden Tagen zu öffnen. Dafür werde das Hygienekonzept noch geprüft, so Klein. Für jede Maßnahme und Jugendeinrichtung werde ein Hygienebeauftragter bestimmt, der mit dem jeweiligen Hygieneplan vertraut ist und für dessen Umsetzung sorgt.

Der Saarlouiser Landrat Patrik Lauer (SPD) sagte, der Hygieneplan des Landes sei eine sehr gute Grundlage, „über die wir im Landkreis Saarlouis zum Schutz der Jugendlichen aber noch hinaus gehen wollen“. Allen Einrichtungen stelle man Mund-Nasen-Masken zur Verfügung. Dadurch, dass sich jeder Juzler registrieren müsse, könne das Gesundheitsamt „im Bedarfsfall Infektionsketten nachverfolgen“. Die Hygienebeauftragten setzten gemeinsam mit den Jugendlichen den Hygieneplan in den Zentren um und sorgten für dessen Einhaltung, so Lauer.

Auch im Saarpfalz-Kreis sieht die Lage der 29 selbstverwalteten Juze ähnlich aus. „Grundsätzlich scheitern die Öffnungsbestrebungen oftmals an den zu kleinen Räumlichkeiten“, erklärte Sandra Brettar, Pressesprecherin der Kreisverwaltung. Denn sei die Fläche zu klein, könne man nicht mehr den Mindestabstand gewährleisten. „Viele Clubs sind räumlich zu klein, um auch nur eine Vorstandssitzung abhalten zu können, geschweige denn einen Regelbetrieb zu ermöglichen“, so die Landkreis-Sprecherin. Brettar erläuterte, dass die 29 selbstverwalteten Einrichtungen im Saarpfalz-Kreis eine Öffnung individuell mit ihren zuständigen Ortspolizeibehörden absprechen und genehmigen lassen. Der saarpfälzische Landrat Theophil Gallo (SPD) betonte, dass es bei der jeweiligen Abwägung nicht nur um die „Befürchtung eines Ausbruchs“ gehe. Gerade die Erfahrungen der letzten Tage zeigten eindrücklich, dass selbst die besten Hygienepläne nicht ausreichten, wenn sie nicht strikt eingehalten werden und die sonstigen Rahmenbedingungen nicht stimmen, so Gallo.

Im Regionalverband Saarbrücken scheinen die Juze weitgehend zum Normalmodus zurückgekehrt zu sein. Nach Auskunft von Pressesprecher Lars Weber ist der Hygieneplan für die wieder geöffneten 14 kommunalen Jugendzentren im Regionalverband Saarbrücken „sehr nah an den Vorgaben, die das Land aufgestellt hat“. Anders als die Verordnung des Landesjugendamtes vorsieht, soll in den Räumen der Einrichtungen grundsätzlich von allen eine Maske getragen werden, so Weber. „Dieser Regel folgen wir auf Empfehlung des Gesundheitsamtes, da bei der freien Bewegung im Raum die Existenz des Virus auch leicht in Vergessenheit gerät, wenn der Mund-Nasen-Schutz nicht mehr getragen wird“, hob Weber hervor. Junge Menschen sollen einen Mindestabstand von zwei Metern zueinander einhalten. Möglichst viele Aktivitäten der Juze seien zudem ins Freie verlegt, um eine mögliche Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten.

Nach den bisherigen Erfahrungen ist ein Teil der jungen Menschen mit den Hygienevorschriften zufrieden. Diese akzeptierten die Hygienevorschriften als sinnvoll und unterstützen deren Umsetzung. Für einen anderen Teil ließen sich die Abstands- und Hygienevorschriften nicht „mit ihren Bedürfnissen nach freier und selbstbestimmter Gesellung“ vereinbaren, so Weber. Daher halte diese Gruppe die Jugendzentren aktuell für „keinen so attraktiven Treffpunkt“.

Im Normalbetrieb mit Hygiene- und Abstandsregeln laufen auch wieder die selbstverwalteten Einrichtungen im Kreis Neunkirchen. Landkreis-Sprecherin Jasmin Alt sagte, die Einrichtungen hätten die Empfehlungen des Landesjugendamtes übernommen und zusätzlich weiter ausgearbeitet. Bis auf die Einrichtungen in der Gemeinde Eppelborn seien alle wieder geöffnet. Die Umsetzung der Hygiene- und Abstandsregeln „klappt gut“, wie Alt erklärte. Doch sei die „generelle Resonanz weniger als sonst“. Vereinzelt weigerten sich Jugendliche, ihre Kontaktdaten anzugeben, so Alt.

Der Pressesprecher des Landkreises Merzig-Wadern, Werner Klein, sagte, dass alle 37 Einrichtungen, die Mitglied im Dachverband JUZ United sind, über die Hygieneverordnung informiert worden seien. Das Jugendhaus Merzig sei seit Anfang Juni wieder geöffnet, über weitere Öffnungen lägen hingegen keine Informationen vor.