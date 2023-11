„Vorstellabend“ in Saarbrücken Viele Lacher bei Stimmungstest der Narren im Saarland (Fotos)

Auf der Suche nach einem Mann machte sich Bäuerin Elfriede Schlau auf den Weg in die Stadt, um sich schick zu machen. Sie musste allerdings schnell feststellen, dass es in ihrer Größe gar nicht so viel Passendes gab. Bei der Frage, ob sie mal die blauen Stulpen anprobieren könne, wurde ihr gesagt, dass das die Schlauchkleider für die kommende Saison sind. „Das einzige, das mir in diesem Geschäft gepasst hat, war die Umkleidekabine“, sagte Elfriede Schlau und etwa 200 Narren im Saarrondo in Saarbrücken flippten aus.