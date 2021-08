56,9 Prozent schon vollständig geimpft : 3244 Saarländer nutzen Sonderimpfungen des Landes

Eine der Sonderimpfaktionen, die das Saarland anbietet, findet im Saarbasar in Saarbrücken statt. Dort haben sich seit dem 26. Juli 698 Bürger impfen lassen. Diese Aktion endet am 7. August. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Impfstationen an Einkaufszentren sind vor allem bei jüngeren Menschen beliebt. Die Hälfte der Interessenten isz zwischen zwölf und 39 Jahren alt.

(ml) Die Sonderimpfaktionen, die das Saarland außerhalb der Impfzentren und Arztpraxen anbietet, werden von den Bürgern weiterhin nachgefragt. An den sechs bisher eröffneten Standorten haben sich bis Mittwoch 3244 Saarländer impfen lassen. Das teilte das saarländische Gesundheitsministerium mit. Drei Sonderaktionen laufen seit dem 26. Juli und enden am 7. August. Bisher wurden am Standort Europagalerie in Saarbrücken 769 Menschen geimpft, am Saarbasar in Saarbrücken 698 und am Haco-Markt in Wadern 609.

Seit dem 29. Juli und noch bis 12. August gibt es drei weitere Sonderimpfungen. Am Globus in Homburg wurden bislang 324 Bürger geimpft, am Globus-Baumarkt in St. Wendel 362 und am Ikea in Saarlouis 482. Alle bisher genannten Stationen sind montags bis samstags von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Nach Zahlen des Gesundheitsministeriums wurden dabei insgesamt 1974 Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson, 1187 Dosen von Biontech und 83 Dosen von Moderna, der aber nur in Wandern eingesetzt wird, verabreicht.

Am 7. August startet eine Sonderimpfung am DRK-Heim Ormesheim, die bis zum 4. September laufen soll. Hier sind Impfungen an Werktagen zwischen 10 und 13 Uhr möglich. Im Landkreis Neunkirchen ist außerdem ein mobiler Impfbus unterwegs, der in verschiedenen Kommunen Halt macht, der Landkreis Saarlouis bietet ebenfalls mobile Impfangebote an. Weitere Sonderimpfungen, die nicht von Gesundheitsministerium initiiert werden, gibt es von Kommunen und Organisationen.

Die Sonderimpfungen des Landes sprechen alle Altersgruppen an, darunter viele junge Menschen. Zur Gruppe der Zwölf- bis 19 Jährigen zählen bislang sieben Prozent der dort Geimpften, zu den 20- bis 29-Jährigen 20 Prozent, den 30- bis 39-Jährigen 22 Prozent, den 40- bis 49-Jährigen 18 Prozent, den 50- bis 59 Jährigen 20 Prozent, den 60- bis 69-Jährigen zehn Prozent, den 70- bis 79-Jährigen drei Prozent und den über 80-Jährigen etwas mehr als ein Prozent.

In den Impfzentren des Saarlandes in Lebach, Neunkirchen und Saarlouis werden derzeit im Schnitt pro Tag noch 450 Impfungen durchgeführt, in Saarbrücken sind es rund 750 Impfungen.

Im Saarland sind bis heute 56,9 Prozent der Bewohner vollständig geimpft, 68,1 Prozent bereits einmal. Von den Kindern und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahre sind 8,6 Prozent bereits vollständig geimpft, 22,3 Prozent haben eine Impfung.