Gutes tun Viele Deutsche spenden Geld – und die Saarländer sind vorn dabei

Die Studie ist zwar nicht nach Bundesländern aufgeschlüsselt. Allerdings zeigen offizielle Statistiken, dass die Spendenbereitschaft im Saarland seit Jahren besonders ausgeprägt ist. Die neuesten genauen Zahlen, die das Statistische Bundesamt derzeit nennen kann, basieren auf der Auswertung der Lohn- und Einkommensteuererklärungen für das Jahr 2019. Danach waren im Saarland 68,6 Prozent der 336 356 veranlagten Steuerpflichtigen Spender, der Durchschnitt bundesweit liegt bei 38,4 Prozent. Diesen deutlichen Spitzenplatz in der Statistik hatte das Saarland schon in den Vorjahren inne. Allerdings leisteten die veranlagten Steuerpflichtigen im Saarland im Jahr 2019 mit im Schnitt 190 Euro weniger Spenden als im Bund (239 Euro), wo vor allem in Städten wie Hamburg weniger Spender deutlich höhere Beträge zahlen (können).