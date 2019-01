Polychlorierte Biphenyle (PCB) gelten in hohen Konzentrationen als krebserregend. Eine akute Gesundheitsgefährdung „gemessen an heute gültigen Richtwerten“ liege bei den Betroffenen aber nicht vor, erklärte Professor Thomas Kraus vom Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Uniklinik in Aachen, das die Studie durchgeführt hatte. Fast die Hälfte der 210 Bergleute, deren Blut für die Studie untersucht worden war, hatte erhöhte PCB-Werte. Unter den Teilnehmern waren auch 27 saarländische Bergleute, von ihnen wiesen 14 auffällige Werte auf. Eine weitere Studie soll nun klären, ob die Belastung zweifelsfrei zu Folgeerkrankungen führt.